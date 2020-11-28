Число жертв стрельбы в торговом центре в Калифорнии увеличилось до двух

https://static.news.ru/photo/2a39f36e-319e-11eb-9e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: velenajones/twitter.com

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из торговых центров в американском городе Сакраменто в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Потерпевшего — 17-летнего молодого человека — доставили в местную больницу с ранениями, представлявшими угрозу для жизни. Несмотря на усилия медицинских работников, он скончался от полученных увечий, и через несколько часов была констатирована его смерть, — приводит РИА Новости выдержку из заявления полиции Сакраменто.

Второй пострадавший умер на месте от полученных огнестрельных ранений до приезда скорой. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления. Правоохранители также составили неполный портрет подозреваемого. По предварительным данным, это 20-летний афроамериканец.

Как сообщал NEWS.ru, о стрельбе во время «чёрной пятницы» в ТЦ Arden Fair Mall в Калифорнии стало известно вечером 27 ноября. После инцидента силовики эвакуировали покупателей из торгового центра.

В четверг, 26 ноября, американцы отмечают День благодарения. Следующая за ним пятница получила название «чёрной пятницы», в это время магазины предоставляют покупателям различные скидки на товары, выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж.

Как писал NEWS.ru, казахстанский рэпер Руслан Гоминов, более известный как Ганвест, устроил стрельбу на одном из вокзалов России. Видеозапись инцидента он выложил на своей странице в Instagram. На ней неустановленный мужчина подходит к артисту и затевает с ним драку, в ответ Ганвест начинает стрелять дебоширу под ноги.