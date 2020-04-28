Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке превысило число смертей от гриппа в 21 раз

За последние три месяца в Нью-Йорке от коронавируса скончались примерно в 21 раз больше жителей, чем от гриппа.
К такому выводу пришли американские медики, когда сравнили статистики смертности от этих заболеваний,
Сравнение числа реальных смертей от гриппа и COVID-19 показывает, что на самом деле уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа, — заявляют исследователи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой. По словам отца погибшей, женщина работала с заражёнными коронавирусом пациентами и сама вылечилась от инфекции. Самоубийство медик совершила, когда находилась у родственников в штате Вирджиния.
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