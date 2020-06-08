Церемонию прощания с Джорджем Флойдом посетят до десяти тысяч человек

https://static.news.ru/photo/c47fbf9e-a9a9-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим от рук полицейского при задержании, посетят до 10 тыс. человек. Об этом сообщает организатор мероприятия, похоронное бюро «Форт бенд».

По словам представительницы организации, все желающие смогут на 10 минут зайти в здание церкви, в которой выставят гроб с телом Флойда, чтобы проститься с ним. Одновременно в церкви могут находиться до 15 человек, все посетители будут обязаны носить медицинские маски.

Мы ожидаем, что проститься с Флойдом придут почти 10 тыс. человек, и мы готовимся к этому, — сообщила представитель бюро.

Похороны афроамериканца пройдут на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона. Его похоронят рядом с матерью, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тело афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала масштабные акции протеста в США, доставили для похорон в Хьюстон (штат Техас).