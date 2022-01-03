Cенат США может принять новые санкции против «Северного потока — 2»

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Санкции против «Северного потока — 2», предложенные сенатором от Техаса Тедом Крузом, могут быть приняты. Такую уверенность выражают сенаторы от Республиканской партии США, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник внутри партии.

Мы выиграем это голосование подавляющим большинством, — сообщил собеседник издания.

Голосование пройдёт до 14 января. Для принятия законопроекта необходимо 60 голосов.

Законопроект, предложенный Тедом Крузом, предусматривает введение санкций против трубопровода в течение 15 дней после принятия документа. Если президент США Джо Байде решит отменить санкции, конгресс получит право повторно проголосовать за них.

Данное голосование представляется частью сделки по утверждению кандидатуры Байдена на посту в Госдепартаменте. По имеющимся данным, за отказ от санкций против «Северного потока — 2» сенатор Круз обещал тормозить утверждение десятков номинантов.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета. По его словам, регламент процедуры позволяет затягивать процесс, проводя рассмотрения в нескольких инстанциях.