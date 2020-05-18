Бывший соперник Трампа возглавит комитет по разведке США

https://static.news.ru/photo/4795c3da-9959-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Марко Рубио Фото: Stefani Reynolds/ CNP/AdMedia/Global Look Press

Комитет по разведке сената возглавит на время республиканец Марко Рубио. В 2016 году сенатор баллотировался на пост президента, но уступил нынешнему главе государства Дональду Трампу.

О назначении «ястреба» внешней политики сообщил глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

Рад объявить, что сенатор Марко Рубио принял мое приглашение работать и. о. председателя сенатского комитета по разведке, — говорится в письменном заявлении Макконнелла.

Лидер республиканцев охарактеризовал Рубио как человека «талантливого и опытного», имеющего большой опыт в вопросах национальной безопасности и иностранных делах. Возглавлять комитет он будет, пока идёт расследование в отношении бывшего главы Ричарда Берра об инсайдерской торговле.

По вопросам, начиная с Китая, России, Ирана и Северной Кореи и кончая тиранией и беспорядками в нашем полушарии, сенатор Рубио разбирается в деле уже многие годы, — отозвался о новом ставленнике Макконнелл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что республиканцы в сенате Конгресса США хотят провести процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа в ускоренном режиме.