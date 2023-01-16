В США заявили о провалившейся попытке Запада поставить Россию на колени Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Западу не удалось поставить Россию на колени

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Москве удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для газеты Global Times. Он подчеркнул, что попытки поставить Россию на колени провалились.

G7 в Европе купилась на американское представление о том, что Россия может быть побеждена экономически с помощью санкций. Это не удалось. <...> Мир осознал тот факт, что США больше не могут диктовать исход посредством угроз или применения односторонних экономических санкций, инициированных американцами. Это был инструмент, используемый США на протяжении десятилетий, чтобы формировать мир и влиять на него по своему усмотрению, — пишет Риттер.

Ранее Риттер предположил, что ВСУ не поздоровится, когда в зону СВО в полном составе прибудут мобилизованные из России. По его словам, вкупе с нанесенным украинской инфраструктуре ущербом и тем, что российские войска заняли уже 20% территорий Украины, перспектива для Киева складывается плохая.

Экс-разведчик отметил, что у ВСУ и сил НАТО не найдется адекватного ответа на новые наступательные операции России. Он добавил, что новая военная помощь Запада будет запоздалой и недостаточной, чтобы оказать существенное влияние на положение дел. При этом специалист отметил, что после заявлений о том, что Минские соглашения нужны были для укрепления Украины и противостояния России, Москва не пойдет на решение конфликта с помощью дипломатии, а 2023-й станет годом продолжающейся эскалации.