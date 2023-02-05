Бывший разведчик Риттер: США начали подготовку к поражению Зеленского

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американское руководство перестало верить в победу Украины. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он подчеркнул, что Вашингтон начал подготовку к поражению Киева.

Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно, — заявил Скотт Риттер.

Бывший разведчик отметил, что после разгрома ВСУ администрации Джо Байдена придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия смогла победить. Риттер предположил, что тогда американский лидер скажет: «Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что США передают Украине дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы военнослужащие страны смогли отвоевать территории. Видеозапись выступления представителя Минобороны США была опубликована на YouTube-канале Face the Nation. Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство. Он отметил, что поставляемое Киеву вооружение позволит ВСУ работать более эффективно на поле боя.