Экс-секретарь Трампа рассказала о его «игре на камеру» на встрече с Путиным

Бывшая пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах утверждает, что политик намеренно пытался казаться более жёстким по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину во время их встречи в Японии в 2019 году. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на имеющуюся в её распоряжении копию книги.

Как отмечает издание, о встрече Трампа с Путиным в ходе саммита G20 в Осаке в 2019 году мало что известно. Однако Гришэм, занимавшая должность пресс-секретаря Трампа, пишет в своей книге, что видела, как американский президент наклонился к Путину и сказал ему, что будет вести себя с ним немного жёстче.

Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете, — пояснил Трамп.

Представитель Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу бывшего пресс-секретаря экс-президента «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», а саму Гришэм назвала «рассерженным бывшим сотрудником».

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», которая должна выйти 5 октября, рассказывает о её работе в Белом доме, а также о бывшей первой леди Мелании Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, после чего работала пресс-секретарём президента, а также главой аппарата и пресс-представителем Мелании Трамп.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всё зависит «от бога», но сейчас он чувствует себя прекрасно, чтобы снова побороться за высший пост в стране. В интервью радиостанции Real America's Voice политик отметил, что заставить его отказаться от участия в следующих президентских выборах может только плохое состояние здоровья. Он подчеркнул, что «полон ненависти к тому, что сейчас происходит в стране».