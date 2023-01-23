Бывшего сотрудника ФБР обвинили в связях с Дерипаской ABC News: бывшего сотрудника ФБР арестовали в Нью-Йорке по обвинению в связях с Дерипаской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал был арестован по обвинению в связях с российским олигархом Олегом Дерипаской, сообщило ABC News. Мужчину обвиняют в нарушении санкций США за попытку исключить миллиардера из санкционного списка.

Господин Макгонигал и господин Шестаков, оба граждане США, действовали от имени Дерипаски и мошенническим образом использовали американскую организацию, чтобы скрыть свою деятельность в нарушение санкций США, — говорится в заявлении помощника директора ФБР Майкла Дрисколла.

В октябре прошлого года Дерипаска занимал 50-е место в списке Forbes рейтинга российских миллиардеров — 2022 с состоянием $1,7 млрд. Под санкции миллиардер попал еще в 2018 году при президенте Дональде Трампе

Ограничения против бизнесмена были введены на основании указов, которые были подписаны в 2014 году президентом США Бараком Обамой из-за присоединения Крыма к России. В итоге защита миллиардера, как и он сам, сочли санкции незаконными. Дерипаска считает, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAG) превысило свои полномочия.

Ранее сообщалось, что прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в «нарушении санкций». Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц.