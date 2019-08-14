https://static.news.ru/photo/1aab5a04-be91-11e9-adc8-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: Alexandria Sheriff's Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина с разрешения тюремной администрации ведёт уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения для заключённых. Она получила $28 в качестве первой зарплаты, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, что Бутиной разрешили свидания с друзьями. Они каждый раз проводят с россиянкой по четыре часа. Кроме того, скоро к ней отправятся российские адвокаты и дипломаты. Им согласовали встречи в местном министерстве юстиции, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что Бутина сможет улететь в Москву уже 26 октября. Об этом сообщил Ионов. Он пояснил, что адвокатам удалось добиться отмены трёхмесячного пребывания россиянки в США после выхода на свободу.