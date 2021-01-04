Британский штамм COVID-19 впервые выявили в штате Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/d457d390-4ee3-11eb-9bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Appleton/Mayoral Photogr/Global Look Press

Первый случай заражения так называемым британским штаммом коронавируса выявлен у жителя американского штата Нью-Йорк. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Куомо уточнил, что штамм выявлен в результате тестирования жителя округа Саратова, который, насколько известно, не путешествовал в недавнем времени. Тест провела лаборатория Уодсворта, написал губернатор в своём микроблоге.

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York Stateâs first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.



An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2021

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством. 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.

Как писал NEWS.ru ранее, новый штамм был выявлен у двух бразильцев. Об этом заявили власти штата Сан-Паулу. Одна из инфицированных — местная жительница 25 лет, которая контактировала с людьми, ранее приехавшими из Великобритании. Второй заразившийся — её 34-летний знакомый