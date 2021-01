Британский штамм COVID-19 впервые выявили в штате Нью-Йорк

Куомо уточнил, что штамм выявлен в результате тестирования жителя округа Саратова, который, насколько известно, не путешествовал в недавнем времени. Тест провела лаборатория Уодсворта, написал губернатор в своём микроблоге.

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.



An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history.