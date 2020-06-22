Болтон заявил о предвзятости процедуры импичмента Трампа

https://static.news.ru/photo/f476b73a-b448-11ea-ae48-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа носила предвзятый характер со стороны демократов и проводилась в сжатые сроки. Об этом в интервью, приуроченном к выходу книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», рассказал её автор, бывший советник главы государства по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

В разговоре с журналистами он отметил небрежность расследования в рамках импичмента. По словам Болтона, оно затрагивало слишком узкий круг тем. Такой подход экс-советник Трампа назвал сравнимым с тем, которого в своих делах придерживается сам американский лидер. Также Болтон объяснил, почему процедура проводилась в столь сжатые сроки. Таким образом демократы старались не нарушить процесс выдвижения кандидатов от своей партии на предстоящих президентских выборах.

Процедура должна была проводиться более серьёзно и непредвзято. Демократы торопились. Они хотели разобраться с этим задолго до того, как начался бы процесс выдвижения кандидата, — заявил Болтон в интервью телекомпании ABC.

Процедура импичмента Трампа началась после скандала с обвинения главы Белого дома в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского. Как заявляли политические оппоненты американского лидера, он старался побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок. Для этого Трамп якобы убеждал Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена — конкурента президента США на грядущих выборах.

Сенат 5 февраля оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями.

Ранее NEWS.ru писал, что американский суд разрешил Болтону публикацию книги, несмотря на возражения со стороны администрации президента. Трамп заявил, что мемуары экс-советника состоят из лжи и выдуманных историй, а самого автора назвал «обиженным скучным дураком».

Болтон был уволен с занимаемого поста в сентябре 2019 года. По словам Трампа, он совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации.