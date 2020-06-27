Болтон заявил, что Трампа собственный имидж волнует больше безопасности США

https://static.news.ru/photo/18785f58-b953-11ea-a41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Loscalzo/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американского лидера в первую очередь интересует не безопасность страны, а собственный имидж.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN. 28 июня Трамп сообщил в своём Twitter, что ему никто не сообщал о нападениях на солдат армии США в Афганистане, за которыми якобы может стоять РФ, как о том писало издание The New York Times.

Факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует, что в главном фокусе его внимания не безопасность наших войск, а тот вопрос, уделял ли он внимание всей этой истории, — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что глава Белого дома пытается снять с себя ответственность в этом вопросе, передаёт «Интерфакс».

Недавно Болтон написал мемуары о работе в администрации Трампа, где представил его в невыгодном свете. Американский лидер в свою очередь заявил, что его экс-советника следует приговорить к тюремному заключению за разглашение информации, являющейся государственной тайной. Болтон был уволен в сентябре 2019 года, что Трамп аргументировал серьёзными ошибками советника и отсутствием у него взаимопонимания с ключевыми сотрудниками администрации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, который хотел «бомбить людей».