Болтон: американцам здорово аукнутся военные просчеты Байдена

Фото: Pavlo bagmut / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире радиостанции WABC, что американский лидер Джо Байден увеличил расходы на оборону страны, однако эта сумма оказалась ниже инфляции. По его словам, американцев ждут серьезные последствия, если не будут приняты соответствующие меры. Он напомнил, что американская администрация выделила на оборону США $850 млрд.

Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже. В конце прошлой недели президент предложил увеличить расходы на оборону, но эта сумма ниже уровня инфляции. Американцам это здорово аукнется, если они не примут необходимые меры, — сказал Болтон.

Он пояснил, что этой суммы будет недостаточно в перспективе, учитывая тот факт, что на внутренние проблемы Вашингтон решил выделить $7 трлн.

Ранее обозреватель Global Times написал в статье, что санкции, которые накладывает Вашингтон, а также разжигаемые им конфликты в мире вредят не только соперникам Соединенных Штатов, но и им самим. По его мнению, создавая рычаги давления во всем мире, США не думают об ограниченности этих инструментов и о том, что злоупотребление ими в итоге навредит державе.