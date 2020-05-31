Более четырёх тысяч человек задержаны в США в ходе протестов

https://static.news.ru/photo/5124512e-a3c1-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency

Власти задержали около 4100 человек во время массовых акций протеста в разных городах США. Задержанным предъявлены обвинения в мародёрстве, нарушении комендантского часа и препятствовании проезду по дорогам.

К настоящему моменту комендантский час введён в нескольких десятках городов страны. В 14 штатах и федеральном округе Колумбия мобилизована Национальная гвардия США. В число самых крупных городов, где проходят массовые акции и введён комендантский час, вошли Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Атланта, Денвер и Сиэтл, передаёт Associated Press.

В поддержании порядка задействованы около 5000 гвардейцев.

Массовые беспорядки прокатились по всем Соединённым Штатам. Причиной народных волнений стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком задержании полицией.

Как писал NEWS.ru ранее, Кьяра, дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, была задержана полицейскими в ходе протестов на Манхэттене. 25-летняя девушка принимала участие в блокировке движения на перекрёстке и вместе с другими участниками акции проигнорировала требование полиции освободить проезжую часть.