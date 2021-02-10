Более 100 бывших республиканцев собираются создать новую партию в США

https://static.news.ru/photo/73794ac8-6c2e-11eb-8177-96000091f725_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Политика бывшего президента США Дональда Трампа вызвала недовольство не только его оппонентов из Демократической партии, но и посеяла раздор среди его однопартийцев-республиканцев. Так, он стал первым президентом в истории Штатов, импичмент которого поддержали сразу 10 его соратников по партии. Но этим всё не заканчивается: теперь более ста политиков, в разное время бывшие чиновниками от Республиканской партии, собираются создать новую политическую силу, и причиной этому стало непринятие ими действий Трампа и последствий его президентства.

Существенная часть Республиканской партии становится радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить стремление к правде, рациональности и основополагающим идеалам, или, очевидно, потребуется что-то новое, — заявил независимый политик Эван Макмаллин, чьи слова приводит Reuters.

По его словам, более 120 видных в прошлом республиканцев в ходе видеоконференции пришли к двум вариантам развития событий. Один из них заключается в создании новой правоцентристской партии — этот вариант поддержали порядка 40% участников дискуссии. Другой вариант носит менее радикальный характер и предполагает формирование политической фракции внутри Республиканской партии или же за её пределами.

Все они сошлись на том, что Трамп нарушил главную заповедь президента — следование конституции и признание верховенства закона. Теперь они видят своей задачей возвращение к консервативным ценностям. Несогласие с Трампом объединило несколько политических поколений: в обсуждении участвовали в том числе бывшие сотрудники администраций президентов-республиканцев — Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и самого Дональда Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, известный американский социолог Джон Зогби заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является проблемой для Республиканской партии. По его словам, она по-прежнему ему принадлежит.

Зогби напомнил о результатах опросов, которые говорят о том, что почти половина республиканцев считает «очень важным» сохранять лояльность Трампу, а 70% выступают против процесса по импичменту.