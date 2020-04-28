Boeing возобновит производство 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале мая

https://static.news.ru/photo/013785ea-8919-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seattle Aviation Images/Global Look Press

Американская компания Boeing Co. в начале мая возобновит выпуск самолётов 787 Dreamliner в штате Южная Каролина.

Об этом сообщили в самом авиастроительном концерне. 3 и 4 мая на работу выйдет уже основная часть сотрудников. Руководство начнёт работу гораздо раньше.

В Южной Каролине компания временно прекратила работу с 8 апреля. Это было сделано в рамках введения мер по борьбе с коронавирусом. Также концерн приостановил производство в городе Сиэтле, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильский авиапроизводитель Embraer приступил к корректировке производства и пересмотру капитальных расходов. Компания принимает меры по экономии ресурсов после срыва сделки по созданию совместного предприятия с аэрокосмической корпорацией Boeing.