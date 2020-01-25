https://static.news.ru/photo/373dc2a4-3f0d-11ea-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: BoeingAirplanes/twitter.com

Компания Boeing была вынуждена перенести первый тестовый полёт нового лайнера 777X из-за требований к погодным условиям во время испытаний.

Сотрудники компании пояснили, что несколько часов простояли на взлётной полосе, ожидая, что ветер стихнет, но в итоге приняли решение перенести испытания. Уточняется, что для испытательных полётов действуют более жёсткие нормативы по силе ветра на высоте, чем для регулярных полётов сертифицированных самолётов.

Answering your questions: Flight tests, first flights in particular, have special requirements that are more stringent (like wind strength & direction for takeoff) than for certified airplanes. For this reason, commercial flights departed Paine Field today but the #777X couldn't. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 24, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, американский авиастроительный концерн Boeing установил ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолётов 737 MAX на середину 2020 года. В корпорации не рассчитывают получить разрешение регуляторов на возобновление полётов ранее чем через полгода.