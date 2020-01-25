Фото: BoeingAirplanes/twitter.com

Компания Boeing была вынуждена перенести первый тестовый полёт нового лайнера 777X из-за требований к погодным условиям во время испытаний.

Сотрудники компании пояснили, что несколько часов простояли на взлётной полосе, ожидая, что ветер стихнет, но в итоге приняли решение перенести испытания. Уточняется, что для испытательных полётов действуют более жёсткие нормативы по силе ветра на высоте, чем для регулярных полётов сертифицированных самолётов.

Как писал NEWS.ru ранее, американский авиастроительный концерн Boeing установил ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолётов 737 MAX на середину 2020 года. В корпорации не рассчитывают получить разрешение регуляторов на возобновление полётов ранее чем через полгода.

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