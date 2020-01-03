https://static.news.ru/photo/e512e95e-2e41-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Ron Adar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Претендующий на пост президента Соединённых Штатов миллиардер Майкл Блумберг выразил обеспокоенность последствиями для безопасности американцев после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Он понадеялся, что действующий американский лидер Дональд Трамп просчитал будущее для нецбезопасности и все возможные риски, передаёт РИА Новости.

Учитывая то, как он ранее принимал безответственные и импульсивные решения, которые подрывали стратегические цели США и ослабляли наших союзников — самый последний случай в Сирии — есть все основания для глубокой обеспокоенности, — подчеркнул он.

Бизнесмен уверен, что Вашингтону необходимо начать деэскалацию ситуации. Это позволит не дать Ирану избежаь внутреннего давления для проведения экономической и политической реформ, а также защитить граждан США.

Ранее главы Европейского совета Шарль Мишель призвал любой ценой остановить в Ираке эскалацию напряжённости после авиаударов США.

Накануне по указанию президента США Трампа американские военные совершили ракетный удар, в результате которого были убиты командующий иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ на атаку верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал не оставить безнаказанным это преступление.