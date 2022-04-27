Bloomberg: США могут лишиться запасов оружия из-за поставок на Украину

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В течение нескольких месяцев имеющиеся у США запасы оружия могут иссякнуть, если Вашингтон продолжит поставки на Украину. Это станет серьёзной угрозой безопасности страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских военных экспертов.

США предоставили Украине треть своих общих запасов противотанковых ракет Javelin. Они не могут с лёгкостью поставлять больше, не оставляя собственные арсеналы сильно истощёнными. Могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство, — говорится в статье.

Экс-замглавы Пентагона Элен Лорд отметила, что Америка передала Украине около четверти своих запасов зенитных ракетных комплексов Stinger. При этом быстро нарастить их производство нет возможности — отсутствует необходимая для этого рабочая сила.

Это серьёзная угроза нашей безопасности, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на сумму в $800 млн. Он включает в себя поставку гаубиц, тактических дронов, вертолётов, бронетранспортёров. Кроме того, по словам президента США Джо Байдена, Украина получит прямую экономическую помощь в полмиллиарда долларов.