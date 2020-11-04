Bloomberg описал сценарии ничьей между Трампом и Байденом

https://static.news.ru/photo/89458b26-1e9c-11eb-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В США состоялись выборы президента страны, идёт подсчёт голосов. Действующий глава государства Дональд Трамп незначительно уступает кандидату от демократов Джо Байдену, но возможны варианты, при которых итоги выборов окажутся ничейными.

Bloomberg описал возможные сценарии ничьей. Все они касаются равного разделения голосов выборщиков. Коллегия выборщиков состоит из 538 человек, соответственно, необходимый для победы минимум составляет 270 голосов. Источник допускает, что при совпадении ряда факторов оба кандидата могут получить по 269 голосов.

Стоит отметить, что в каждом штате количество выборщиков разное. Больше всего их в Калифорнии — 53. Меньше всего — в Монтане, в Аляске и ещё в ряде штатов — по три человека. Как поясняет Bloomberg, Трампу для победы в выборах нужно выигрывать в Джорджии, Северной Каролине, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Ничейный исход наиболее вероятен в том случае, если действующий президент потеряет Висконсин и Северную Каролину. Тогда оба кандидата наберут по 269 голосов.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о готовности принять конечное решение в случае ничьей при голосовании выборщиков. Согласно поправке в конституцию, принятой ещё в 1804 году, в случае равенства кандидатов, последнее слово остаётся именно за Палатой представителей. Заметим, что Пелоси не скрывает антипатии к Трампу и верит в успех Байдена.