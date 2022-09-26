Блинкен заявил о наличии плана на случай применения Россией ядерного оружия Блинкен сообщил о наличии у США плана на случай применения Россией ядерного оружия

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружия на Украине. При этом в Белом доме ставят целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он в беседе с телеканалом CBS.

Он у нас есть​, — ответил Блинкен на вопрос о наличии такого плана.

Конкретные детали плана госсекретарь обсуждать не стал, добавив лишь, что тяжелыми последствия будут и для тех, кто использует ядерное оружие, «но также и для многих других».

Блинкен добавил, что Белый дом заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия, заявил Энтони Блинкен. Он также пообещал, что для России последствия окажутся ужасающими.