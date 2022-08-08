Блинкен оценил возможность дипломатического разрешения конфликта на Украине Блинкен: США уверены в дипломатическом разрешении конфликта на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил на пресс-конференции в ЮАР госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые приводит РИА Новости, в то же время необходимо поддерживать украинский суверенитет и независимость, которые важны как для самих украинцев, так и для всего мира.

Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это (ситуация на Украине — NEWS.ru) разрешится дипломатически через какое-то время, — сказалБлинкен.

Ранее о том, что США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила тогдашний официальный представитель Белого дома Джен Псаки. При этом она подчеркнула, что Вашингтон пока не наблюдает открытости и вовлечённости в такого рода работу со стороны Москвы, а сами США считают наиболее конструктивной поддержку Киева в переговорах с РФ и военную помощь, а не прямые контакты Вашингтона и Москвы.

В то же время американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США допускают серьёзную ошибку, вмешиваясь в ситуацию на Украине. По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к силовому решению, при этом отказываясь от решения по дипломатической линии и думая лишь о своих геополитических интересах. Сакс считает, что стремление Белого дома к глобальному господству тормозит переход человечества к многополярному миру.