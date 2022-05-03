В США назвали ошибку Белого дома в ситуации на Украине Экономист Сакс: Вашингтону надо прекратить манипулировать Киевом и согласиться на диалог

Фото Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США допускают серьёзную ошибку, вмешиваясь в ситуацию на Украине. Неправильно, что Вашингтон подталкивает Киев к силовому решению, при этом отказываясь от решения по дипломатической линии, отметил он в беседе с греческим изданием Kathimerini.

Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию, — подчеркнул экономист.

Он добавил, что, настаивая на военном разрешении кризиса руками украинцев, в Вашингтоне думают о своих геополитических интересах. Сакс считает, что стремление Белого дома к глобальному господству тормозит переход человечества к многополярному миру.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом» в истории, который случается раз в «шесть — восемь поколений». Американский лидер добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современном мире.