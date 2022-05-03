Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом» в истории

Фото Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом» в истории, который случается раз в «шесть — восемь поколений». Об этом американский лидер заявил во время поездки на завод Lockheed Martin в Алабаме по производству Javelin для Украины.

Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть — восемь поколений, — сообщил Байден.

Американский лидер добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современном мире.

На завод американский президент прибыл, чтобы «оказать давление на конгресс» с целью утвердить предложенный им пакет помощи Украине размером $33 млрд, из которого $20 млрд планируют потратить на военные нужды, поясняла ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Также визит должен был привлечь внимание американцев к оборонной промышленности США.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отправка военной помощи на Украину не сказывается на обороноспособности США. Вооружение отправляется со складов, отметила она на брифинге.