Псаки заявила, что военная помощь Киеву не мешает США защитить себя Псаки: отправка военной помощи Киеву не отражается на обороноспособности США

Джен Псаки / Фото Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отправка военной помощи на Украину не сказывается на обороноспособности США. Вооружение отправляется со складов, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы смогли отправить оборудование со складов США, в том числе Javelin, без влияния на военную готовность США, — пояснила представитель Белого дома.

Псаки уточнила, что в Пентагоне говорят о наличии всего, «что нужно, чтобы защитить себя». По её словам, Вашингтон намерен заместить вооружение, отправленное и на Украину, и то, которое Киеву поставляют союзники.

Ранее стало известно, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила: в США не станут заниматься спекуляциями после получения от России ноты из-за поставок оружия Украине. Документ о якобы «непредсказуемых последствиях» для Вашингтона является «пустыми угрозами», отметила она.