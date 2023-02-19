США считают, что Россия поставляет Ирану истребители в обмен на ударные БПЛА, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. В Вашингтоне утверждают, что такое сотрудничество России и Ирана активизировалось с началом спецоперации на Украине, Но Москва и Тегеран отрицают это.