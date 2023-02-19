США считают, что Россия поставляет Ирану истребители в обмен на ударные БПЛА, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. В Вашингтоне утверждают, что такое сотрудничество России и Ирана активизировалось с началом спецоперации на Украине, Но Москва и Тегеран отрицают это.
Это улица с двусторонним движением... Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой, — заявил госсекретарь США.