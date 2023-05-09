Блинкен ответил на неудобный вопрос о помощи Украине Блинкен заявил, что США могут помогать Украине, несмотря на проблемы в своей стране

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Вашингтон может решать проблемы внутри страны и оказывать военную помощь Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так он ответил на вопрос журналиста о том, не ослабнет ли помощь Киеву на фоне роста внутренних проблем в Штатах в связи с опиоидным кризисом и ростом случаев стрельбы в школах, передает РИА Новости.

Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно. <...> Это обязанности, которые у нас есть: разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними, — заявил Блинкен.

9 мая Пентагон сообщил, что США выделяет Киеву очередной пакет военной помощи в объеме $1,2 млрд. В список попали средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Также в этот день Минюст США сообщил, что Федеральное бюро расследований выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, «используемый ФСБ России». В ведомстве уточнили, что операция с названием MEDUSA была направлена на ликвидацию сети компьютеров, которые были заражены вредоносным ПО Snake, которое, по мнению сотрудников ФБР, связано с 16-м Центром ФСБ РФ.