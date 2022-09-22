Блинкен отреагировал на объявление в России частичной мобилизации Госсекретарь Блинкен: мобилизация в России не остановит поддержку Украины Вашингтоном

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники продолжат поддерживать Украину. Поддержка продлится так долго, как будет нужно, говорится в его заявлении, выпущенном по поводу объявления в России частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. Вместе мы оказывали Украине последовательную и значительную поддержку в ее обороне, мы продолжим эту непоколебимую поддержку украинского народа столько, сколько потребуется, — подчеркнул госсекретарь.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он объявил о частичной мобилизации в России.

Ранее стало известно, что решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве, заявил французский глава Эммануэль Макрон. В кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН он указал, что сожалеет о сделанном выборе российского коллеги.