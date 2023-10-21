Блинкен оценил заявления ХАМАС о заложниках Блинкен: США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos|Global Look Press

США продолжат требовать от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе общения с журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, заявления группировки не заслуживают доверия. Таким образом дипломат отреагировал на реплику представителя СМИ о том, что ХАМАС обещает отпустить взятых в заложники мирных жителей, если Израиль перестанет наносить удары по Газе.

Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. <...> Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия. <...> Не думаю, что кто-то из присутствующих здесь доверял бы или ссылался на какие-либо заявления ИГ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). То же относится к ХАМАС, — сказал Блинкен.

Он также отметил важность многостороннего сотрудничества ради освобождения заложников и сообщил, что Вашингтон готов к совместной работе, если это позволит вернуть людей. По словам Блинкена, в Газе удерживается около 200 человек.

Ранее в Telegram-канале ХАМАС появилось сообщение об освобождении из плена двух гражданок США — матери и дочери — по «гуманитарным соображениям». Представители движения указали, что таким образом они хотели показать всему миру и американскому народу ложность заявлений президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Позднее власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, мать и дочь попали в плен во время атаки на кибуц Нахаль-Оз.