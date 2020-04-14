Билл Гейтс назвал опасной приостановку финансирования ВОЗ

https://static.news.ru/photo/755234d2-7ee4-11ea-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Lang/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о решении Вашингтона временно прекратить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Остановку финансирования в разгар мирового кризиса в области здравоохранения миллиардер назвал опасной.

Американский предприниматель подчеркнул, что проводимая сотрудниками ВОЗ работа замедляет распространение коронавирусной инфекции. По словам Гейтса, если она будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить специалистов ВОЗ.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

Мир нуждается в ВОЗ сейчас больше, чем когда-либо, — резюмировал филантроп.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что организация «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ВОЗ способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире, писал NEWS.ru.