Билл Гейтс назвал опасной приостановку финансирования ВОЗ

Американский предприниматель подчеркнул, что проводимая сотрудниками ВОЗ работа замедляет распространение коронавирусной инфекции. По словам Гейтса, если она будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить специалистов ВОЗ.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.