Белый дом: ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы

Фото: White House / Global Look Press

Вооруженные силы Украины уже семь дней применяют в бою кассетные боеприпасы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Данные снаряды были поставлены Киеву Вашингтоном.

Мы действительно получили первоначальный отзыв от украинцев. И они применяют их достаточно эффективно. <...> Я бы сказал лишь, что они применяют их надлежащим образом, — сказал Кирби.

В четверг газета The Washington Post написала, что украинские военные начали использовать американские кассетные боеприпасы. В публикации утверждается, что ВСУ применяют снаряды на юго-восточном участке фронта, чтобы захватить хорошо укрепленные позиции российской армии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон решил поставить Киеву кассетные боеприпасы. При этом против использования данных видов снарядов выступает ООН. Позднее глава оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс заявил, что Украина получила от Вашингтона боеприпасы, что подтвердил и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.