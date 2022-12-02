Белый дом ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву еще $37,7 млрд

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Администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в сумме $37,7 млрд, в том числе — $21 млрд — военной помощи. Консультации по данному вопросу ведет советник по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ, его слова приводит РИА Новости.

Господин Салливан был на этой неделе на Капитолийском холме для обсуждения наших дополнительных запросов, которые мы представили в конгресс на 37,7 миллиарда долларов, из которых 21 миллиард пойдет на содействие Украине в сфере безопасности, — рассказал Кирби.

Администрация президента намеревается получить указанные дополнительные средства на поддержку Украины в рамках бюджета, который должен быть утвержден 16 декабря.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд. По его словам, помощь Украине будет продолжаться.

Постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро» и в Киеве по этому поводу растет беспокойство. Сообщается, что страны Запада вынуждены использовать собственные критические запасы вооружений, чтобы поставлять Украине военную помощь, и сами теперь нуждаются в срочном пополнении запасов вооружения.