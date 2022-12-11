Белый дом: США не поощряют Украину к операциям на территории России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США не поощряют Украину к операциям на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что США снабжает Украину только в оборонительных целях.

Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы украинская сторона могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине, — сказал Кирби.

По его словам, эскалация конфликта не в интересах США.

Британская газета Times со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне ранее сообщала, что США перестали удерживать Украину от ударов по территории России. По словам собеседника журналистов, американская сторона лишь требует соблюдать Женевские конвенции.

При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности ВСУ атаковать территорию РФ. Это возможно в случае ее дальнейших ударов по Украине.