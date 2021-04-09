Белый дом рассказал о контактах с Россией по вопросу эскалации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8aa74d70-995c-11eb-b442-96000091f725_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов тесно общаются с Россией и другими странами региона в связи с эскалацией в Донбассе, рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

По её словам, консультации с российской стороной ведутся на многих уровнях. Однако она не стала раскрывать подробности.

Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях, — сказала она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что у США, России и ряда стран региона существует «текущее дипломатическое взаимодействие», передаёт РИА Новости.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.