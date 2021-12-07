Белый дом раскрыл подробности переговоров Байдена и Путина

В Белом доме раскрыли подробности переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран. Об этом сообщили в администрации американского лидера.
В ходе переговоров Джо Байден
Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации, — говорится в заявлении Белого дома.
Также Байден подтвердил приверженность идее территориальной целостности и суверенитета Украины. Он призвал Путина к деэскалации и «возвращению дипломатии».
Также президенты обсудили вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности. Коснулись региональной повестки, в частности Ирана.
По итогам встречи Джо Байден и Владимир Путин поручили своим командам продолжить общение.
Президенты поручили своим командам продолжить переговоры, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнёрами, — говорится в сообщении Белого дома.
Переговоры лидеров США и России прошли 7 декабря в онлайн-режиме. Они продолжались около двух часов.