Белый дом раскрыл подробности переговоров Байдена и Путина

В Белом доме раскрыли подробности переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран. Об этом сообщили в администрации американского лидера.

В ходе переговоров Джо Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. Он призвал своего российского коллегу к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в случае военной эскалации со стороны России последует коллективный ответ Запада. Он будет включать в себя экономические и иные решительные меры.

Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации, — говорится в заявлении Белого дома.

Также Байден подтвердил приверженность идее территориальной целостности и суверенитета Украины. Он призвал Путина к деэскалации и «возвращению дипломатии».

Также президенты обсудили вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности. Коснулись региональной повестки, в частности Ирана.

По итогам встречи Джо Байден и Владимир Путин поручили своим командам продолжить общение.

Президенты поручили своим командам продолжить переговоры, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнёрами, — говорится в сообщении Белого дома.

Переговоры лидеров США и России прошли 7 декабря в онлайн-режиме. Они продолжались около двух часов.