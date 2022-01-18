Белый дом призвал Москву «принять решение» по европейской безопасности

США, Россия и Европейский союз могут достичь серьёзного прогресса в разрешении проблем европейской безопасности. Однако Москве необходимо принять собственные решения по этому поводу. Такео мнение высказал в интервью изданию Foreign Policy помощник президента США по безопасности Джейк Салливан.

С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Москве «необходимо принять собственные решения в этом вопросе».

Переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США прошли в 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.

Переговоры проводились в связи с тем, что 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.