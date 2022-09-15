Белый дом призвал к новым поставкам Украине «для продолжения наступления» Белый дом призвал к новым поставкам оружия Киеву, необходимого «для продолжения наступления»

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Джон Кирби

США следует обеспечить поставки Украине новой военной помощи. Она необходима Киеву «для продолжения наступления». Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим комуникациям Джон Кирби в интервью телекомпании CNN.

Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления, — сказал Кирби.

Ранее Кирби сообщал о том, что Штаты в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. В свою очередь издание Politico писало со ссылкой на источники, что Вашингтон на этой неделе готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине в в размере $600 млн. По информации издания, поддержка Украине будет похожа на ту, которая была ранее согласована на сумму в размере $675 млн.

В августе США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.