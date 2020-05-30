Белый дом пришлось временно закрыть из-за акций протеста

https://static.news.ru/photo/be90eec8-a21a-11ea-a21d-fa163e074e61_660.jpg Фото: yasinozturkusa/twitter.com

Правоохранительные органы перекрывали доступ в Белый дом из-за проходящей неподалёку от него, в парке-площади Лафайет-сквер, акции протеста. Митинг состоялся в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при полицейском задержании.

Сообщается, что вблизи резиденции президента США Дональда Трампа происходили стычки демонстрантов с полицией. Журналистам, находившимся в Белом доме, временно было запрещено покидать здание, внутрь также никого не пускали. Стражи порядка задержали нескольких участников протеста, остальные демонстранты пытались им помешать, передаёт Washington Post.

После того, как большая часть митингующих ушла из Лафайет-сквер, доступ в Белый дом открыли. Теперь участники акции выдвинулись в сторону здания Конгресса. По предварительным оценкам, участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Они требуют справедливого наказания для офицеров, причастных к гибели Флойда, и выступают против расизма и полицейского беспредела, сообщило радио NPR.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе и охарактеризовал действия офицеров как нападение на человека. Во время задержания один из офицеров давил коленом на шею мужчины, несмотря на жалобы на нехватку воздуха и боль. Впоследствии Флойд скончался.