Белый дом объявил о новом пакете оборонной помощи Украине Вашингтон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн

Фото: МО Украины

США объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.

Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен, — сказал он.

Кирби ранее отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. В консультациях по данному вопросу участвует советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд. По его словам, страны Запада продолжат оказывать помощь Киеву.