Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:14

Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США

Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности после убийства Заруцкой

Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

Белый дом обвинил Демократическую партию и ее сторонников в попустительстве преступности. Публикация появилась в официальном аккаунте администрации президента США в соцсети X после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.

Демократы за преступность. Точка, — говорится в сообщении.

В посте также представлены заголовки СМИ, в которых указаны резонансные преступления за несколько месяцев, включая массовые убийства. Белый дом раскритиковал неспособность демократов реагировать на криминал должным образом. Отдельно в сообщении приводится заголовок об убийстве Заруцкой.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

Также появилась информация, что в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон. Что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется.

Белый дом
США
демократы
преступность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар HIMARS по больнице в Донецке: как ВСУ атакуют Россию 11 сентября
«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.