Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США

Белый дом обвинил Демократическую партию и ее сторонников в попустительстве преступности. Публикация появилась в официальном аккаунте администрации президента США в соцсети X после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.

Демократы за преступность. Точка, — говорится в сообщении.

В посте также представлены заголовки СМИ, в которых указаны резонансные преступления за несколько месяцев, включая массовые убийства. Белый дом раскритиковал неспособность демократов реагировать на криминал должным образом. Отдельно в сообщении приводится заголовок об убийстве Заруцкой.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

Также появилась информация, что в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон. Что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется.