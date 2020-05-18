Белый дом может расширить ограничения на поездки за рубеж из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/6bf620d6-52c2-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе готовится расширить строгие меры пограничного контроля и ограничения на поездки, введённые из-за пандемии коронавируса.

Федеральное правительство не готово ослабить принятые в марте меры, которые в значительной степени изолировали страну ради приостановки распространения инфекции, отмечает CNN. Строгие правила также сдерживают поток нелегальных мигрантов, в обычное время прибывающих в США через границу с Мексикой.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо предположил, что граница страны со Штатами останется закрытой до июня. Соглашение между двумя странами запрещает любые несущественные поездки.

Как писал NEWS.ru, запрет на все поездки между Канадой и США, «которые не являются необходимыми», был введён в марте и продлён в апреле до 21 мая.