Белый дом изучит опасные последствия импорта ванадия по низким ценам

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Американские власти начали расследовать закупку за рубежом ванадия и возможную опасность импорта сырья для национальной безопасности, учитывая промышленную политику России и Китая.

Как утверждают в компаниях AMG Vanadium и US Vanadium, производители ванадия терпят убытки из-за импорта материалов по заниженным ценам, в том числе из-за действий Москвы и Пекина. Ванадий применяется, к примеру, в аэрокосмической, энергетической и инфраструктурной отраслях, говорится на официальном сайте Минторга США.

При этом предприятия в своём обращении к кабмину Штатов не указали объёмы зарубежных поставок металла. Согласно законам США, президент страны может ограничивать импорт товаров по соображениям нацбезопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряду экспортёров российской военной продукции предоставят дополнительную господдержку. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, таким образом правительство хочет помочь организациям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.