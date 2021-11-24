Байдену удалили вызывающую рак аденому

Во время проведения процедуры колоноскопии у президента США Джо Байдена медики удалили трубчатую аденому. Это доброкачественное, но потенциально предраковое образование, которое в настоящее время не требует никакого вмешательства. Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.

По словам врача, в ходе колоноскопии у Байдена был удалён из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип.

Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году, — говорится в сообщении, распространённом Белым домом.

По словам О'Коннора, трубчатая аденома является доброкачественным, медленно растущим образованием. При этом считается, что подобный полип является «потенциально предраковым повреждением». Тем не менее, в настоящее время оно не требует дополнительного вмешательства, подчеркнул медик.

Джо Байден на минувшей неделе проходил медицинское обследование. В частности, ему была проделана процедура колоноскопии. По результатам обследования медики пришли к выводу, что состояние здоровья позволяет Байдену исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего без каких-либо ограничений.