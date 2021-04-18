Байдену говорили, что не стоит вводить санкции из-за атаки на SolarWinds

https://static.news.ru/photo/7f5cf768-a02c-11eb-a2d7-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp/Global Look Press

Некоторое количество американских официальных лиц говорили президенту страны Джо Байдену, что не стоит вводить против России санкции, обосновывая их атакой на SolarWinds. Об этом журналистам в воскресенье, 18 апреля, сообщили осведомлённые источники.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Америка, согласно документу, выслала 10 российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах и не только.

Как отметил источник, несколько официальных лиц говорили Байдену, что не стоит обосновывать введение ограничительных мер атакой на SolarWinds.

Дело в том, что этот шаг может привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере, — цитирует источника газета Wall Street Journal.

Как ранее передавал NEWS.ru, новые санкции Соединённых Штатов Америки против России являются шагом недружественным и непродуманным. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.