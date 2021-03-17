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Михаил Щипанов
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным понимают друг-друга.
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В США зафиксирован первый в мире случай, когда у матери, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родился ребёнок с антителами к COVID-19. Медсестра из округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna, когда была на 36-й неделе беременности.
Мы проверили пуповину, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребёнку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности, — рассказал телеканалу WPBF педиатр Пол Гилберт....
Байден заявил о понимании с Путиным