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Байден заявил о понимании с Путиным

14:17, 17 марта 2021 61
Джо Байден Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным понимают друг-друга.

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