Байден заявил о необходимости укрепления ПВО Украины Байден в беседе с Зеленским заявил о приоритетах Вашингтона по укреплению ПВО Украины

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Общение двух лидеров состоялось в воскресенье, 11 декабря.

Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности, — говорится в сообщении.

Также в Белом доме отметили, что Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», который должен быть основа на фундаментальных принципах устава ООН.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он скоординировал позиции с главой американского государства Джо Байденом в преддверии саммита G7, который пройдет в онлайн-формате. Украинский президент также подчеркнул, что Байден позитивно воспринял предложенную им ранее «формулу мира».

На саммите G20 Зеленский озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По его словам, его предложения смогут гарантировать мир в стране. Предложения президента Украины состоят из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».