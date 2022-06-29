Байден решил создать постоянный штаб ВС США в Польше

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что США и силы НАТО будут расширять свое присутствие на восточном фланге.

В Польше мы собираемся создать постоянный штаб пятого корпуса армии США, — сказал глава Белого дома.

Ранее на полях саммита НАТО в Мадриде Байден в разговоре с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что США увеличат свое военное присутствие по всей Европе. Хозяин Белого дома считает, что это необходимо для того, чтобы объединение могло отражать угрозы со всех направлений.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что блок намерен расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо имеющихся 40 тысяч. Позднее он указал, что план по усилению боеготовности Альянса в Европе будет реализован в 2023 году.