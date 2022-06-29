Байден заявил, что США усилят военное присутствие по всей Европе

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/U.S. Air Force

Соединенные Штаты намерены увеличить свое военное присутствие по всей Европе, заявил американский президент Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Альянса в Мадриде. По мнению главы Белого дома, это необходимо для того, чтобы объединение могло отражать угрозы со всех направлений.

Байден в своей речи указал, что Вашингтон, увеличив присутствие, будет готов бороться и в воздухе, и на суше, а также на море. Американский лидер добавил, что США направят в Европу две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, нарастят число эсминцев в Испании с четырех до шести и организуют штаб 5-й армии в Польше.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Блок намерен расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо имеющихся 40 тысяч. Позднее он указал, что план по усилению боеготовности Альянса в Европе будет реализован в 2023 году.