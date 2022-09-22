Байден пообещал поддерживать суверенитет и безопасность Армении

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба армянского правительства. В документе говорится, что Вашингтон будет поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность Еревана.

От имени Соединенных Штатов Америки направляю свои теплые поздравления армянскому народу в связи с Днем независимости. Мы и впредь будем содействовать демократическим устремлениям, суверенитету и безопасности армянского народа <...> Соединенные Штаты поддерживают Армению, поскольку вы продолжаете бороться с коррупцией, развивать подотчетные институты, укреплять верховенство закона и укреплять уважение к правам человека, — говорится в послании.

Байден отметил, что недавние боевые действия на границе Армении подчеркивают необходимость усилить дипломатические отношения стран.

Ранее Армению посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она встречалась с высокопоставленными лицами республики и осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе. Пелоси заявила, что визит делегации американского конгресса в Армению планировался еще до вспышки боевых действий. Однако он, по ее словам, послал сигнал решительной поддержки Еревана Вашингтоном перед лицом «азербайджанского наступления»